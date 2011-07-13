مشکل زمینهای معارض دانشگاه خلیج فارس/ مسدود شدن حسابهای بانکی

حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود 15پلاک زمینهای دانشگاه خلیج فارس از 20 سال پیش تاکنون سند ندارد، گفت: زمینهایی که دانشگاه خلیج فارس از بدو تاسیس در اختیار داشته مدتهاست معارض پیدا کرده و برخی با ارائه مدرک ادعا دارند این زمینها متعلق به دانشگاه نیست.

وی افزود: درگیری این زمینها از زمان وزیر پیشین علوم تاکنون در حال پیگیری است اما تاکنون مشکلات این دانشگاه حل نشده است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به حاد شدن مشکل دانشگاه در این زمینه، تاکید کرد: با اعتراضی که مردم داشتند دادگاه حکم محکومیت برداشت 530 میلیون تومانی را از حسابهای این دانشگاه صادر کرده است این در حالیست که در یکی دو سال گذشته حدود 2 میلیارد تومان دیگر هم از حسابهای دانشگاه به علت بدهی برداشت شده است.

تاجیک با تاکید بر اینکه دانشگاه هیچ بدهی به جایی ندارد، ادامه داد: این دانشگاه از ابتدا زیر نظر استانداری و دانشگاه شیراز تاسیس شد و بعد زیر نظر استانداری بوشهر و سپس تبدیل به دانشگاه خلیج فارس شد و این مشکلات از آن موقع تاکنون ادامه دارد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس از دستور استانداری بوشهر خبر داد و گفت: استاندار استان بوشهر دستور پیگیری و مساعدت ویژه جهت حل این مشکل دانشگاه را صادر کرده است.