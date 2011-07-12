برخورد با عوامل غیرمجاز بازیافت پسماندهای شهری

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسائی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برخی افراد سودجو با اجیر کردن تعدادی از نوجوانان اقدام به جمع آوری برخی از اقلام پسماندهای خشک از قبیل پسماندهای پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف، بطری های نوشابه (پت) و بازیافت غیر اصولی و غیر بهداشتی آنها در مرکز دفن پسماندها می کردند که با برخورد قاطع ضابطین این سازمان مواجه شده اند.

موسائی همچنین خاطر نشان کرد: با دستور قضایی اخذ شده از مراجع قضایی و نیز همکاری نیروهای پاسگاه انتظامی اسپیران از ادامه فعالیت اینگونه افراد سودجو جلوگیری بعمل آمده است.

وی یادآور شد: درحال حاضر نیز گشت های ضابطین قضایی سازمان با انجام گشت های شبانه روزی در طول مسیر دفن فعلی (آناخاتون) و نیز مسیر تبریز به اسپیران از ادامه فعالیت عوامل غیر مجاز بازیافت جلوگیری می کنند.

گفتنی است افرادی که بصورت غیرمجاز اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک از محل مرکز دفن زباله و بازیافت غیراصولی و غیربهداشتی آنها می کنند، موجب انتقال آلودگی های خطرناک و بیماری زا به داخل جامعه شهری می گردند که برخورد عوامل سازمان مدیریت پسماندهای تبریز در راستای حفظ سلامت محیط شهری و شهروندان است.