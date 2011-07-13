دو مرکز تخصصی آموزش مداحی در بوشهر راه اندازی شد

به گزارش مهر، حسین ادیبی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت سامان بخشی امر مداحی و مراسم آیینی کشور افزود: مرکز آموزش مداحی تشکیلاتی است که با مسئولیت افراد حقیقی و یا حقوقی و با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی برای آموزش هنر و دانش مداحی فعالیت می کند .

وی اظهارداشت: این اداره کل در راستای بند سوم از ماده پنجم و بند چهارم از ماده ششم اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و در جهت اجرایی شدن مصوبه جلسه 603 شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به صدور مجوز مراکز آموزش مداحی در سطح استان کرده است .