ناگفته ها به روایت تصویر؛ از تب "هری پاتر" تا لبخند کثیف

اولین تصویر امروز مربوط به تب "هری پاتر" در انگلیس است.

شخصیت اول سری داستانهای "هری پاتر" نوشته "جی کی رولینگ" چنان در سراسر جهان محبوب شده که اغلب کودکان و نوجوانان وی را می شناسند، در هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر آماده شدن آخرین سری از مجموعه داستانهای هر پاتر موجب شد تا طرفداران هری پاتر در نقاط مختلف انگلیس تجمع کنند و تصویر بالا طرحی است که هنرمندان شهر "یورک" انگلیس آن را بر روی چمن کشیده اند.

دومین تصویری که چندان با اقبال رسانه ها مواجه نشده مربوط به مراسم یادبود کشته شدگان جنگ بوسنی بدست جنایتکاران صرب است.

در این تصویر یک خانواده مسلمان بوسنیایی دیده می شود که در مرکز یادبود کشته شدگان جنگ در نزدیکی سربرنیتسا گردهم آمده اند تا در مراسمی که دیروز 11 جولای انجام شد بقایایی اجساد 613 قربانی جنگ را که به تازگی شناسایی شده اند به خاک بسپارند.

سومین تصویر امروز مربوط حرکات زیبا و جالب حیوانات در باغ وحش است.

در این تصویر یک اورانگوتان در باغ وحش شهر ریودوژانیروی برزیل دیده می شود که برای گرم کردن خود از یک پتو استفاده کرده است.

تصویر بعدی مربوط به تلاش عده ای برای ثبت نامشان در کتاب رکوردهای گینس به هر نحو ممکن است.

در این تصویر یک مری هندی از ایالت اوتار پرادش دیده می شود که در حال مرتب کردن سبیل های خود برای رسیدن به این هدف است.

تصویر پنجم امروز مربوط به جنگ افغانستان و تلاش نیروهای ائتلاف برای جلوگیری از افزایش تلفات خود در جنگ با طالبان است.

در این تصویر یک نظامی انگلیسی دیده می شود که در منطقه لشگرگاه ولایت هلمند در حال نگهبانی است.

تصویر بعدی مربوط به برگزاری مسابقات گرفتن گاو و گوساله های وحشی در "آلبرتا"ی امریکاست.

در این تصویر یک "کابوی" دیده می شود که در تلاش خود برای گرفتن گوساله در حال افتادن از اسب است.

و اما تصویر آخر مربوط به رسوایی جدید به بار آمده در انگلیس است. البته رسانه ها به این خبر توجه زیادی نشان داده اند اما آنچه که آنها آن را روایت نمی کنند آسودگی خیال کسی است که در پشت همه این جریان ها قرار دارد.

در این تصویر رابرت مرداک، غول رسانه ای جهان، دیده می شود که صرف نظر از اتفاقات رخ داده برای کارکنان خود همچون بیکار شدن کارکنان روزنامه "نیوز آف د ورلد" و دادگاهی شدن معاون اسبق اش، با خنده ای گزنده در حال خواندن روزنامه های سان و تایمز است.