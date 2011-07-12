شبکه مشاوران خانواده با رویکرد دینی تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده استان اظهار کرد: در این طرح از حدود 550 نفر از روحانیان ائمه جماعات و مشاوران آموزش و پرورش استفاده خواهد شد.

وی اظهار داشت: این طرح در پنج مرحله فرهنگ سازی، توانمند سازی، مهارت آموزی فنون مشاوره ای، استفاده از مشاوران متعهد و نهاد سازی دنبال خواهد شد.

مرویان هدف از اجرای این طرح را بردن مشاوره به صحنه زندگی تمامی مردم و قابل دسترس کردن آن برای همه نقاط حتی مناطق روستایی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در دسترس بودن و حضور در دورترین نقاط شهری و روستایی به طور وسیع، باعث شده مردم برای مشاوره به روحانیان مراجعه کنند و این بر ضرورت توانمند سازی و دانش افزایی این قشر می افزاید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: مبلغات و مبلغان با فراگیری دانش لازم و استفاده از فرهنگ دین می توانند در این عرصه حضور تأثیرگذاری داشته باشند.

وی تأکید کرد: این کار باید به شکل برنامه ریزی شده ادامه پیدا کند تا خدمات مشاوره دینی، روش مند، آگاهانه، مبتنی بر دانش تخصصی و هماهنگ با آموزه های اسلامی انجام شود.