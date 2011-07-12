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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

وزیر علوم سرپرست دانشگاه کاشان را منصوب کرد

وزیر علوم سرپرست دانشگاه کاشان را منصوب کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سرپرست دانشگاه کاشان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم کامران دانشجو، دکترعباس کتابی به سمت سرپرست دانشگاه کاشان منصوب شد. 

در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه کاشان آمده است: امیدوارم با جلب مشارکت مسئولین استان و بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه و همکاران متعهد در تحقق اهداف تبینی در برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی موفق باشید.

دانشجو در این حکم تاکید کرده است: ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی کوشا بوده و با مدیریتی هوشمندانه دانش آموختگانی که روحیه ای قانون پذیر و نگرشی ارزشی معنوی و گفتمانی عدالتخواهانه داشته باشند برای جامعه اسلامی تربیت کنید.

کتابی دانشیار مهندسی برق و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است و پیش از این مسئولیت ریاست دانشکده مهندسی، معاونت اداری مالی، معاونت پژوهشی، معاونت طرح و توسعه این دانشگاه را برعهده داشته است. 

کد مطلب 1357831

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