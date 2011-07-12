حسین مهاجران در گفتگو با مهر بابیان اینکه واردات میوه به کشور کاهش یافته است، گفت: الان قیمت میوه داخلی آنقدر پایین است که واردات صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین اثری از میوه های وارداتی در بازار نیست.

وی افزود: البته موز همچنان وارداتی است چون در داخل کشور به اندازه نیاز تولید نمی شود اما باقی میوه ها مانند آناناس که تولید داخل ندارد هم واردات آن ممنوع شده است؛ بنابراین در میادین توزیع نمی شود ولی احتمالا واردات کمپوت این محصول به کشور آزاد است.

مدیرعامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران تصریح کرد: البته آناناس در جدول ممنوعه وزارت جهاد کشاورزی نبود اما وزارت بازرگانی اعلام کرد که وزارت جهاد واردات آناناس را جزو اقلام ممنوعه اعلام کرده است.

مهاجران بابیان اینکه تمامی میوه ها دربازار قیمتهای مناسبی دارند، اظهار داشت: میوه های تابستانی همگی قیمتهای پایینی دارند؛ به جز شاه توت که الان هرکیلوگرم 5500 تا 6000 هزار تومان در میدان به فروش می رسد و دلیل آن هم این است که برداشت آن بسیار دشوار است و کارگران برای برداشت هر کیلوگرم شاه توت 300 تومان دستمزد می گیرند.

وی بابیان اینکه قیمت موز هم به تعادل رسیده است، افزود: هم اکنون قیمت موز در میدان هر کیلوگرم 700 تومان به فروش می رسد که نسبت به ماههای قبل کاهش داشته است.

به گزارش مهر، در خردادماه قیمت موز به یکباره با افزایش زیادی روبرو شد و موز بی‌کیفیت به قیمت 1440 تومان به فروش می‌رسید و در میدان مرکزی میوه و تره‌بار نیز، قیمت هر کیلوگرم موز 1700 تا 1750 تومان بود.