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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

شوارتزنگر در یک وسترن مدرن بازی می کند

شوارتزنگر در یک وسترن مدرن بازی می کند

آرنولد شوارتزنگر فرماندار سابق کالیفرنیا و بازیگر سینما به زودی در یک وسترن مدرن با نام " آخرین ایستگاه" جلوی دوربین می رود.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر کیم جی وون فیلمساز کره ای کارگردانی این فیلم را بر عهده خواهد داشت.

این نخستین تجربه فیلمسازی کیم جی وون در آمریکاست.او پیش از این در کره فیلم هایی در ژانر وحشت از جمله " شیطان را دیدم" و " خوب ، بد ، نفرت انگیز" ساخته بود.

" آخرین ایستگاه " را استودیوی لاینز گیت تولید می کند.کیم جی وون خود فیلم " آخرین ایستگاه" را اثری مابین " جان سخت" و " صلاة ظهر" می داند.

اندرو ناوئر فیلمنامه " آخرین ایستگاه" را نوشته که داستان کلانتر یک شهر کوچک را روایت می کند که تصمیم می گیرد در مقابل رئیس فراری یک کارتل بزرگ مواد مخدر گریخته از مرز مکزیک ایستادگی کند.

تهیه کنندگی این فیلم بر عهده لورنزو دی بوناونتورا است.

کد مطلب 1357851

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