قهرمانی تیم بانوان تبریز در رقابت های کبدی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که با حضور پنج تیم به ممیزبانی شهرستان بناب برگزار شد، عنوان قهرمانی جوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی به تیم کبدی بانوان تبریز رسید.

در این رقابت ها تیم تبریز با برتری برابر تیم بستان آباد به مقام قهرمانی رسید.

تیم بستان آباد نیز در جایگاه دومی تیمی ایستاد و تیم های بناب میزبان و مراغه به مقام سومی مشترک دست یافتند.



یادآور می شود نفرات برتر از سوی کمیته فنی رقابت ها به همراه تیم منتخب آذربایجانشرقی به رقابت های قهرمانی کشور که مرداد ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد اعزام می شوند

