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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

مهرجویی "نارنجی‌پوش" را کلید می‌زند

مهرجویی "نارنجی‌پوش" را کلید می‌زند

داریوش مهرجویی‌ برای فیلم سینمایی "نارنجی پوش" با مضمون اجتماعی-محیط زیست پروانه ساخت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری درتاریخ 20/4/90 در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

فیلم "نارنجی پوش" به تهیه کنندگی و کارگردانی داریوش مهرجویی (اجتماعی محیط زیست) و "راه بهشت" به تهیه کنندگی محمدتقی انصاری و کارگردانی مهدی صباغ‌زاده (تاریخی صدر اسلام) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

با صدور موافقت اصولی برای دو پروژه به نام‌های "برای سونیا" به تهیه کنندگی و کارگردانی علی ژکان (تاریخ انقلاب) و "خانه ما" تولید مشترک با یک موسسه خصوصی در انگلیس و کارگردانی سیدرضا شانه‌ساز شیرازی (اجتماعی) موافقت شد، پروانه ساخت این دو پروژه پس از کامل شدن فیلمنامه صادر می‌شود.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم "انسان‌ها" به کارگردانی محسن توکلی و تهیه کنندگی مهدی احمدی پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1357856

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