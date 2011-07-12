زمینه توسعه کرمانشاه درهمه بخشها فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری گیلانغرب که با محوریت بررسی اجرای برنامه طرح لسانی امر به معروف ونهی از منکردر این شهرستان تشکیل شد، با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: گیلانغرب بخاطر داشته ها، ارزش ها وایثارگری مقاومت وکارهای خوبی که در آن صورت گرفته به عنوان یکی از شهرهای هدف کشور انتخاب شده از این رو لازم است همه دستگاهها زمینه های فرهنگسازی امر به معروف ونهی ازمنکر لسانی را در این شهرستان فراهم کنند.

کلانتری امر به معروف ونهی ازمنکر را ادامه راه انبیاء وائمه واولیا بیان کرد وگفت: تاثیرات اجرای این طرح در شهرستان درپایان ارزیابی ودرسطح کشور درجه بندی خواهد شد.

وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی از آن به عنوان جهاد با دشمن برای رشد وتوسعه همه جانبه اقتصادی کشور یاد کرد وگفت: دشمن جنگ نرم را به تحریم اقتصادی دارد به شدت دنبال می کند از این رو هماهنگی همه مدیران برای مدیریت بر منابع در جهت تحقق این شعار ضروری است.

اردشیر رستمی فرماندار گیلانغرب نیزبا تاکید بر لزوم تلاش ومشارکت عمومی از دستگاههای اجرایی تا دهیاران در روستاها از برنامه تشکیل تیمهای امر به معروف در ادارات، پایگاهها ودهستانها خبر داد وگفت: تشکیل اکیپهای مربوط، برگزاری همایش، جلسات، نشست ها، تهیه وانتشار کتب، مقالات نشریات وبرشور وسی دی های آموزشی وراهنما از مهمترین برنامه های در دست اقدام ستاد شهرستان است.