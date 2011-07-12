به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه بانک مرکزی امروز نرخ دلار را نسبت به دیروز تغییری نداد و نرخ آن را مجددا 1057 تومان تعیین کرد، اما نرخ دلار در بازار آزاد روندی کاهشی را در پیش گرفت و از 1150 تومان دیروز به 1142 تومان رسیده است.

نرخ یورو امروز توسط بانک مرکزی کاهش یافت و از 1500 تومان دیروز به 1474 تومان رسید، نرخ یورو در بازار آزاد هم کاهش یافت به طوریکه نرخ آن 1620 تومان اعلام شد، در حالیکه دیروز 1655 تومان بود.

بانک مرکزی امروز نرخ سکه های طرح جدید و نیم بهار را کاهش داد، به نحویکه نرخ سکه طرح جدید را 423 هزار و 280 تومان، نیم بهار را 211 هزار و 640 تومان و ربع سکه را 120 هزار و 120 تومان تعیین کرد، دیروز نرخ سکه های طرح جدید و نیم بهار به ترتیب 424 هزار و 320 تومان و 212 هزار و 160 تومان بود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 448 هزار تومان، طرح جدید 426 هزار تومان، نیم بهار 214 هزار تومان، ربع بهار 125 هزار تومان و گرمی 74 هزار تومان است.

نرخ هر قطعه سکه طرح قدیم دیروز در بازار 452 هزار تومان، طرح جدید 427 هزار تومان، نیم سکه 214 هزار تومان، ربع سکه 126 هزار و 500 تومان و گرمی 75 هزار تومان بود.

نرخ سکه طرح قدیم دیروز در بازار 453 هزار تومان، طرح جدید 427 هزار و 500 تومان، نیم بهار 214 هزار تومان، ربع بهار 127 هزار تومان و گرمی 74 هزار و 500 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1546 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار هم 42 هزار و 710 تومان تعیین شد، در حالی که این نرخها دیروز به ترتیب 1546 دلار و 42 هزار و 750 تومان بود.