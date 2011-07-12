مسعود رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: رضا نوروزی امروز سه شنبه در محل باشگاه فولاد خوزستان حضور یافت و قرارداد خود با این باشگاه که تمدید آن برای سال دوم توافقی بود را تمدید کرد. او بعدازظهر امروز در هیئت فوتبال استان خوزستان نیز حضور یافت و کارهای قانونی‌اش را انجام پیگیری کرد.

وی در خصوص امضای قرارداد حسن رودباریان با باشگاه فولاد خوزستان گفت: صحبت‌هایی برای عقد قرارداد با رودباریان شده اما تا ساعت 14 امروز با این بازیکن قراردادی امضا نشده است. با توجه به جدایی قطعی میثاق معمارزاده از تیم فولاد خوزستان که امروز انجام شد، حضور یک دروازه بان در فولاد قطعی است و به احتمال زیاد آن دروازه بان رودباریان خواهد بود.

معاون ورزشی باشگاه فولادخوزستان خاطرنشان کرد: با توجه به سفر تیم فولاد خوزستان به تهران این احتمال وجود دارد که مذاکره با رودباریان در تهران نهایی شود و این بازیکن ظرف یکی، دو روز آینده رسما به عضویت فولاد در آید.