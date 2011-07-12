حمله غیرمستقیم گروه "ناشناس" به ارتش آمریکا/ 90هزار ایمیل هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ناشناس اعلام کرد با نفوذ به درون سیستمهای رایانه ای شرکت "بوز آلن همیلتون" توانسته این آدرسهای ایمیل و رمزهای عبور را به سرقت برده و آنها را بر روی اینترنت منتشر کند. این هکرها توانسته اند نسخه هایی از رمزهای عبور هزاران ایمیل با دامنه mil. را هک کرده و منتشر کنند.

آدرسهای ایمیل از این رو برای هکرها بسیار ارزشمندند که می توان از طریق آنها رایانه های سیستمهای امنیتی و یا نظامی را به راحتی به ویروس آلوده کرد. به این شکل برای مالک ایمیل لینکهایی آلوده ارسال می شود و معمولا بیش از 20 درصد از گیرندگان این ایمیلها نیز بر روی لینک کلیک کرده و رایانه خود را آلوده می کنند.

هکرهای گروه ناشناس اعلام کردند به یکی از سرورهای این شرکت که از هیچ اقدامات امنیتی برخوردار نبوده نفوذ کرده اند. شرکت "بوز آلن همیلتون" شرکت مشاوره ای است که خدماتی از قبیل مشاوره در زمینه ایمنی سایبری را به ارتش آمریکا و دیگر آژانسهای دولتی ارائه می دهد.

سخنگوی این شرکت در برابر این حمله سایبری گفت: سیاستگزاری امنیتی ما به این معنی است که شرکت هیچ توضیحی درباره خطرها یا اقداماتی که علیه سیستمهای این شرکت می شود ارائه نمی کند. گروه ناشناس نیز در مقابل این واکنش شرکت در وب سایت خود نوشت: شما سیاستگزاری امنیتی دارید؟ ما به هیچ وجه متوجه آن نشدیم!

بر اساس گزارش تلگراف، گروه ناشناس سال گذشته در پی هک کردن وب سایتهای مالی و تجاری از قبیل آمازون، بانک آمریکا، مسترکارت، و ویزا در دفاع از "جولیان اسانژ" بنیانگذار وب سایت ویکی لیکز به شهرت رسید.