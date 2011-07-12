ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی در سازمان نظام مهندسی قم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شایسته نیک ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار خدمات اظهارنامه و دفاتر مالیاتی با حضور نمایندگان امور مالیاتی و شرکت پست در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارائه میشود.
وی هدف از این اقدام را تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی و همچنین حفظ شئونات مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عنوان کرد و افزود: این خدمات از تاریخ 21 تیرماه به مدت ده روز تا پایان تیر و با استقرار 4 باجه پیشخوان و یک باجه راهنما ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: مهندسان در مراجعه به سازمان برای تکمیل و ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی باید مدارکی همچون کارت ملی، اصل شناسنامه، کدپستی محل سکونت، شماره پرونده و شماره حوزه مالیاتی و همچنین کپی پروانه اشتغال را به همراه داشته باشند.
شایسته نیک در پایان با تشکر از همکاری اداره کل مالیاتی استان به دلیل ایجاد شرایط جدید عنوان کرد: در طی این مدت نماینده شرکت پست نیز در سازمان مستقر است تا خدمات پستی مرتبط را انجام دهد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی برای نخستین بار در سازمان نظام مهندسی قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید شایسته نیک ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار خدمات اظهارنامه و دفاتر مالیاتی با حضور نمایندگان امور مالیاتی و شرکت پست در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارائه میشود.
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