ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی در سازمان نظام مهندسی قم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شایسته نیک ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار خدمات اظهارنامه و دفاتر مالیاتی با حضور نمایندگان امور مالیاتی و شرکت پست در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارائه می‌شود.



وی هدف از این اقدام را تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی و همچنین حفظ شئونات مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عنوان کرد و افزود: این خدمات از تاریخ 21 تیرماه به مدت ده روز تا پایان تیر و با استقرار 4 باجه پیشخوان و یک باجه راهنما ادامه خواهد داشت.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: مهندسان در مراجعه به سازمان برای تکمیل و ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی باید مدارکی همچون کارت ملی‌، اصل شناسنامه‌، کدپستی محل سکونت، شماره پرونده و شماره حوزه مالیاتی و همچنین کپی پروانه اشتغال را به همراه داشته باشند.



شایسته نیک در پایان با تشکر از همکاری اداره کل مالیاتی استان به دلیل ایجاد شرایط جدید عنوان کرد: در طی این مدت نماینده شرکت پست نیز در سازمان مستقر است تا خدمات پستی مرتبط را انجام دهد.

