به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش خبری در محافل مطبوعاتی و رسانه‌ای منتشر شد و دهان به دهان چرخید که به طور آشکار بیان کننده اعمال محدودیت‌های تازه برای مجریان تهیه‌کننده بود. در سال‌های اخیر بسیاری از مجریان که برنامه‌های مهم و تاثیرگذار تلویزیون را اجرا می‌کردند تهیه‌کننده این برنامه‌ها هم بوده‌اند.

گاهی نفوذ این تهیه‌کننده‌- مجری‌ها باعث می‌شد فشارهایی که روی برنامه‌ها وجود داشت کمتر اثر داشته باشد و گاهی نتیجه عکس داشت تا جایی که حیات برخی برنامه‌ها قائم به مجری بود تا قائم به محتوا.

اما در میان مجریان عادل فردوسی‌پور مرد اول برنامه "نود"، فریدون جیرانی مجری برنامه جنجالی"هفت"، احسان علیخانی و محمدرضا شهیدی‌فر از جمله مجریانی هستند که به نظر می‌رسد اصرار بیشتری برای این وجود دارد که تهیه‌کننده نباشند.

پس از اعلام خبری که این مجری‌ها می‌توانند خلاف قانون جدید سازمان صدا و سیما به عنوان تهیه‌کننده هم فعالیت کنند، اخباری به گوش رسید با این مضمون که سازمان برای مجریان محبوب و زبده‌اش محمدرضا شهیدی‌فر و عادل فردوسی‌پور و دو مجری تهیه‌کننده دیگر فریدون جیرانی و احسان علیخانی تبصره قائل شده است.

اما در روزهای اخیر نمابری به دفاتر مالی سازمان صدا و سیما رسیده که مجری- تهیه‌کننده‌ها نمی‌توانند در مسائل مالی انتظاری از سازمان داشته باشند تا تهیه‌کننده برنامه‌شان را طبق ضوابط معرفی کنند. این یعنی مسئولان سازمان صدا و سیما دیگر فرقی بین مجری- تهیه‌کننده‌ها قائل نیستند و همه قرار است زیر نظر یک قانون حرکت کنند.

اما اعمال محدودیت برای برنامه‌های متفاوت و مستقل تلویزیون علامت خوبی نیست، به نظر نمی‌رسد این موضوع به خاطر سامان دادن به بحث مالی پروژه‌ها باشد، این قانون بیشتر برنامه‌های انتقادی را در مضیقه قرار می‌دهد.