مسابقه "کودکان آهنین" در قرچک برگزار می شود/ ثبت نام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت روز پنج شنبه 23 تیرماه از ساعت 19 و 30 دقیقه در مجموعه تفریحی ورزشی ولیعصر(عج) قرچک به نشانی زیباشهر، انتهای خیابان 24 متری با حضور کودکان و والدینشان برگزار خواهد شد.

سامانه پیام کوتاه برای ثبت نام

سامانه پیام کوتاه 300032032030 برای ثبت نام کودکان منطقه جنوب شرق استان تهران در نظر گرفته شده است.

والدین کودکان با ارسال پیام کوتاه محتوی نام، نام خانوادگی و سن کودک خود، ثبت نام کرده و در روز مسابقه حاضر خواهند شد.

آیتم های مسابقه "کودکان آهنین"

مدیر مجموعه تفریحی ورزشی ولیعصر(عج) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حمل متکا، حمل کیف پدران، حمل زنبیل و کیسه خرید مادران که در آن لوازمی مانند تاید و رب و ریکا و... وجود دارد، جابجایی پشتی، رکاب زدن سه چرخه ای که پشت آن اسباب بازی کودکان است، از آیتم های این مسابقه است.

سعید حاجی باقری افزود: آیتمهای این رقابت، ترکیبی از این موارد است که هر آیتم بین یک تا دو دقیقه زمان می برد که سرعت و زمان در این مسابقه مهم بوده و امتیاز دارد.

وی بیان کرد: کودکان در 10 گروه و در رده های سنی دو تا سه سال، سه تا چهار سال و چهار تا پنج سال به رقابت خواهند پرداخت.

این رقابت مورد تأیید تیم پزشکی قرار گرفته است

این مسئول با تأکید بر اینکه طراح این رقابت، غلامرضا فرجیان از فعالان فرهنگی و روزنامه نگاران شهرستانهای ورامین و پیشواست، افزود: این مسابقات مورد تأیید یک تیم پزشکی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: کل باری که کودکان حمل خواهند کرد، در نهایت بین دو تا سه کیلوگرم است و به تأیید پزشکان، آسیبی به آنها نمی رساند.

حاجی باقری ادامه داد: رقابتها روی تاتامی برگزار می شود و والدین نیز می توانند کودکان را همراهی کنند، ولی نمی توانند به آنها کمک کنند.

وی یادآور شد: مجموعه تفریحی ورزشی ولیعصر(عج) از این پس جشنواره های بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه را با عناوین مختلف برگزار خواهد کرد.

این مدیر افزود: دراین مجموعه تفریحی ورزشی، امکاناتی از قبیل پینت بال، اسکیت، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، تنیس روی میز خاکی و تلسکوپ رایگان برای علاقه مندان به نجوم وجود دارد که مردم قرچک و شهرستانهای ورامین و پیشوا می توانند از آن بهره ببرند.

وی اظهار داشت: مردم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 2110133-0292 تماس گرفته و سئوالات تکمیلی را مطرح کرده و پاسخ بگیرند.