به گزارش خبرگزاری مهر، کورینتیانس برزیل برای به خدمت گرفتن مهاجم منچسترسیتی پیشنهادی 40 میلیون پوندی به سران باشگاه لیگ برتری ارائه کرده است. کورینتیانس تا 29 ژوییه (29 تیر) فرصت دارد بازیکن به خدمت بگیرد.

کیا جورابچیان در این خصوص اظهار داشت: گفتگوها آغاز شده است. کورینتیانس با ما در تماس است. رویای ته وز و من این است که او را دوباره در کورینتیانس ببینیم. کارلوس آرزو دارد جام لیبرتادورس را با کورینتیانس ببرد.

وی افزود: باشگاه برزیلی پیشنهاد خود را ارائه کرده و اکنون مانده تا باشگاه منچسترستی نظر خود را اعلام کند. باشگاه کورینتیانس، من، ته وز و آدریان روکو (دیگر مدیر برنامه های ته وز) در تلاش هستیم تا این انتقال عملی شود.