یک میلیون و 700 هزار تبعه خارجی از ایران رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین طهوری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اداره کل اتباع خارجی البرز اظهار داشت: ایران طی دهه های اخیر جزو 10 کشور جهان است که پناهندگان زیادی را جای داده و این مهم بنا بر فرمایشات رهبری و توصیه های امام راحل بوده است.

وی افزود: پناه دادن به تبعه های خارجی در حالی صورت گرفته است که کشور در زمان جنگ خود درگیر تنشها و درگیریهای داخلی بود.

طهوری یادآور شد: در زمان جنگ بخش قابل توجهی از افراد بی پناه افغان وارد کشور شده و به آنها پناه داده شد.

وی ادامه داد: در جنگ خلیج فارس و تجاوز صدام به کویت نیز شماری از ساکنان این کشور به ایران پناهنده شدند و شمار زیادی از شیعیان در میان پناهندگان بودند.

طهوری گفت: صدام نیز با شیعیان درگیریهای فراوانی داشت و همین امر موجب شده بود شیعیان زیادی به ایران پناهنده شوند.

وی با بیان اینکه اردوگاههای پناهندگان کشور از امکانات خوبی برخوردار است، گفت: در مجموع دو میلیون و 700 هزار نفر پناهنده در کشور حضور داشتند که تاکنون یک میلیون نفر و 700 نفر به کشورهای خود باز گشتند و زمینه بازگشت یک میلیون نفر باقی مانده نیز فراهم شده است.

یک و نیم میلیون نفر در سرشماری اتباع بیگانه شرکت کردند

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور گفت: در سال گذشته در سرشماری اتباع یک و نیم میلیون نفر در سرشماری شرکت کردند.

وی ادامه داد: در سال جاری به جایی رسیدیم که افغانها و اتباع بیگانه با شماره ای که در سرشماری به آنها داده شده می توانند وارد اینترنت شوند و 28 شعبه آماده ارائه خدمات در سراسر کشور شدند.

طهوری همچنین بیان کرد: سال گذشته 250 هزار تبعه غیر مجاز در تهران دستگیر شدند که نصف این افراد برگه سرشماری را داشتند و رها شدند.

طرح تعین تکلیف اتباع خارجی البرز از اول تیرماه آغاز شده است

این مسئول همچنین در خصوص استان البرز گفت: دراستان البرز به سبب بحث اشتغالزایی طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی که از اول تیرماه اجرا شده باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

طهوری عنوان کرد: با اجرای این طرح مشاغل البرز ساماندهی می شوند و امکان بهره گیری از ظرفیتهای نیروهای داخل فراهم می شود.

ساختمان اداره کل اتباع خارجی در کمالشهر کرج واقع است. این ساختمان در چهار طبقه 100 متری به صورت استیجاری بوده که با عتبار 900 میلیون ریال به بهره برداری رسید.