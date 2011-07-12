ایران در صنعت چاپ و لیبل منطقه نقش استراتژیک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک درّی مدیر گروه چاپ دانشکده چاپ در نخستین سمینار تخصصی «لیبل اکسپو» که صبح امروز سهشنبه 21 تیرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، طی یک سخنرانی تخصصی درباره لیبل و لیبلینگ توضیحاتی ارائه کرد.
وی اینگونه گفت: در معرفی لیبل باید گفت هر قطعه چاپ شده که به وسیلهای به دیگر سطوح متصل شود، معنای لیبل را دارد که برای تقسیمبندی لیبلها، معیارهای مختلفی وجود دارد؛ مثلاً بر اساس کاربرد، سطح چاپ شونده، نحوه اتصال و نوع چسب میتوان آنها را تقسیمبندی کرد.
مدیر شرکت کساکاوش درباره کاربردهای لیبلهای توضیح داد: لیبلها در حوزه دارو، شویندهها، نوشیدنیها، مواد آرایشی و بهداشتی، صنعتی، اطلاعاتی، مواد خام، محافظتی، امنیتی و مواد غذایی کاربرد دارند.
درّی اضافه کرد: همچنین لیبلها در انواع کاغذی، غیرکاغذی، حرارتی و چندلایه هستند و از نظر نوع اتصال هم تقسیمبندیهای خودچسب، چسب مایع، دوخت، پیچ و پرچ و جمعشونده را دارند.
وی با اشاره به اینکه لیبلینگ یکی از بخشهای صنعت چاپ و بستهبندی است، بیان کرد: هرقدر بسته بندی رشد کند، صنعت لیبل هم رشد میکند و همانطور که میدانید صنعت چاپ و بستهبندی با همه ارکانش تحت تاثیر رشد جمعیت، ورود تکنولوژی های جدید، شمارگان محصولات تولیدی، رقایت در تبلیغ محصولات، سرعت در تغییر محصولات و ارایه محصول جدید، نیاز مخاطب و بومیسازی، ملاحظات زیست محیطی و صنعتی است.
مدیرگروه چاپ دانشکده چاپ در پایان گفت: در بین کشورهای خاورمیانه از فاصله سالهای 2007 تا 2012 سهم لیبل کشورهای ترکیه، عربستان، مصر و ایران از همه بالاتر بوده و در همین فاصله لیبلینگ در ایران 11 درصد رشد داشته و از این میان 4.16 درصد رشد در حوزه چاپ دیجیتال بوده است.
دری تاکید کرد: این نشان میدهد که نقش ایران بسیار استراتژیک است و ما میتوانیم حتی نیاز کشورهای منطقه را برطرف کنیم.
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