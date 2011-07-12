به گزارش خبرگزاری مهر، بورس بین المللی نفت ایران فردا چهارشنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت نفت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالان بازار سرمایه به طور رسمی افتتاح می شود.

در مراسم افتتاح این بورس که به صورت ویدئو کنفرانس در بورس کالای ایران برگزار خواهد شد، سید شمس الدین حسینی و محمد علی آبادی حضور خواهند داشت.

نخستین محموله نفت خام سنگین ایران فردا در تالار بین المللی کیش با قیمت 115 دلار و 18 سنت در هر بشکه و با پرمیوم یک دلار عرضه می شود. مقصد این محموله شرق، مدیترانه و شمال غرب اروپا و تحویل آن در ماه آگوست 2011 میلادی خواهد بود.

در ابتدای معاملات، روزانه حداقل 50 هزار بشکه نفت خام سنگین ایران در تالار کیش عرضه می شود که این میزان قابلیت افزایش دارد.

فاز نخست راه اندازی بورس نفت، اواخر بهمن ماه سال 1386 با مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران آغاز شد.

در فاز دوم این طرح بزرگ، رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی آبان ماه سال 1388 درجزیره کیش راه اندازی شد که فاز سوم و نهایی آن با عرضه‌های بنزین و نفت کوره آغاز و با عرضه نفت خام تکمیل می شود.