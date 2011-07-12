نیروی انسانی کارآمد توسعه پایدار کردستان را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان با بیان این مطلب اظهار داشت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به کردستان و با توجه به درخواست ادارات و دستگاه های اجرایی برای استفاده از سهمیه استخدام و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز، اقدامات مناسبی از سوی دولت برای امکان جذب این نیروها صورت گرفته است .

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان کردستان گفت: دستگاه های اجرایی استان برای افزایش بهره وری و ارتقای خدمت رسانی به مردم درخواست خود را هر چه سریعتر برای هماهنگیهای لازم با وزارت کشور برای جذب نیروهای مورد نیاز به استانداری کردستان اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان یادآور شد: نیروهای انسانی جوان و متخصص در درون دستگاه های اجرایی منشاء ارائه تفکرات و اندیشه های جدید است و به طور قطع تاثیرات فراوانی در پشبرد راهبردهای توسعه استان کردستان به دنبال خواهد داشت.

مرادیانی بیان کرد: در صورت ابلاغ دستورالعمل جذب نیروهای انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان از سوی معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی وزارت کشور این دستگاه ها می توانند از طریق آزمونهای کتبی و عملی اقدام به جذب نیروهای جدید خود کنند.

وی در پایان خواستار پیگیری جدی مصوبات دور سوم سفر دولت در تمامی حوزه ها شد و افزود: در این سفر مصوبات بسیار خوبی در راستای توسعه استان کردستان به تصویب رسید که انتظار می رود مدیران دستگاه های دولتی به صورت ویژه آنها را پیگیری کنند.