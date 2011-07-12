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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

تقوی:

650 هزار تن فرآورده های شیلاتی در کشور تولید می شود

650 هزار تن فرآورده های شیلاتی در کشور تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات کشور گفت: بخش شیلات از مزیت های کشور است و در حال حاضر 650 هزار تن تولید در این بخش وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین الله تقوی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده باید به تولید یک میلیون تنی در بخش شیلات برسیم  و تسهیلات در این بخش نیز محدودیت ندارد.

معاون وزیر و رییس سازمان شیلات کشور گفت: بیشترین اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش ابیاری تحت فشار است و هیچ محدودیتی ندارد.
 
تقوی ادامه داد: ظرفیت آبیاری تحت فشار استان هرچقدر باشد انجام خواهد شد.
 
وی افزود: بخش کشاورزی از بخشهای مهم کشور است که در پدافند غیر عامل و امنیت غذایی کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند.
 
تقوی ضمن اشاره به میزان تولید 21 میلیون تنی  بخش کشاورزی کشور در ابتدای انقلاب و افزایش به 107 میلیون تن در حال حاضر گفت: سیاست وزارتخانه کوچک کردن وزارتخانه جهاد کشاورزی و چابک کردن آن است.
 
وی تصریح کرد: باید تلاش و برنامه ریزی شود تا اکثر مسئولیت های بخش کشاورزی را به بخش تولید داده و مشارکت این بخش در بهره برداری بیشتر شود.
 
رئیس سازمان شیلات کشور افزود: تولید کنندگان نقش ضعیفی در تولید دارند که یکی از ضعف های مهم ما است  و باید در تقویت بخش تولید . افزایش مشارکت بهره برداران تلاش شود. 
کد مطلب 1357946

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