650 هزار تن فرآورده های شیلاتی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین الله تقوی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده باید به تولید یک میلیون تنی در بخش شیلات برسیم و تسهیلات در این بخش نیز محدودیت ندارد.

معاون وزیر و رییس سازمان شیلات کشور گفت: بیشترین اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش ابیاری تحت فشار است و هیچ محدودیتی ندارد.

تقوی ادامه داد: ظرفیت آبیاری تحت فشار استان هرچقدر باشد انجام خواهد شد.

وی افزود: بخش کشاورزی از بخشهای مهم کشور است که در پدافند غیر عامل و امنیت غذایی کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند.

تقوی ضمن اشاره به میزان تولید 21 میلیون تنی بخش کشاورزی کشور در ابتدای انقلاب و افزایش به 107 میلیون تن در حال حاضر گفت: سیاست وزارتخانه کوچک کردن وزارتخانه جهاد کشاورزی و چابک کردن آن است.

وی تصریح کرد: باید تلاش و برنامه ریزی شود تا اکثر مسئولیت های بخش کشاورزی را به بخش تولید داده و مشارکت این بخش در بهره برداری بیشتر شود.

رئیس سازمان شیلات کشور افزود: تولید کنندگان نقش ضعیفی در تولید دارند که یکی از ضعف های مهم ما است و باید در تقویت بخش تولید . افزایش مشارکت بهره برداران تلاش شود.