به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال در 90 قسمت 40 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و در حال حاضر 15 قسمت از سریال نگارش شده و گروه نویسندگان مشغول نگارش بقیه قسمت‌ها هستند که طبق برنامه‌ریزی قرار است بعد از آماده شدن 48 قسمت از سریال و بازنویسی نهایی آن تولید سریال شروع شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: گروهی به دنبال یک گنجینه بزرگی هستند که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی توسط فردی در یک خانه قدیمی پنهان شده است. پس از تحقیق و کنکاش بسیار مشخص می‌شود که محل فعلی اختفای گنج تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است و...

این سریال هم اکنون وارد مرحله پیش تولیده شده است و تاکنون همکاری عوامل زیر برای ساخت ان قطعی شده است: گروه نویسندگان: هادی زرین نجات، فرهاد صفری، مژگان مرادی، دسیتار تهیه و مدیر گروه مالی و بازرگانی: مهدی گلچیان، مدیر تولید: بهرام سنجابی، روابط عمومی: علی زادمهر.