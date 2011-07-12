10هزار دانش آموز در اوقات فراغت تابستان شرکت می کنند

حبیب نیکخو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های بهبود اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان سال جاری در بیش از 200 پایگاه در شهرستانها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

وی افزود: تعداد 65 هزار دانش آموز دراین طرح شرکت کرده اند که از این تعداد بیش از 10 هزار دانش آموز در کلاسهای قرآن و عترت در مدارس قران و کانونهای فرهنگی و تربیتی شرکت می کنند.

مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: بیش از 300 نفر از دانش آموزان و منتخبین استان در بخشهای فرهنگی، هنری، قرآن و معارف اسلامی، ورزشی شوراهای دانش آموزشی و کانونهای فرهنگی تربیتی در برنامه های کشوری در استانهای مازندران، خرسان رضوی، اصفهان، تهران و مرکزی حضور پیدا می کنند.