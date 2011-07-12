سند نهضت مطالعه مفید در گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته مطالعه مفید افزود: این کمیته هدفش ارتقای سرانه مطالعه مفید در است.

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: افزایش دانش، توسعه یافتن علم و آگاهی از ضروریات است و هر چه مردم با مطالعه آشناتر باشند توسعه حاصل خواهد شد.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ سازی را عمومی ‌کرد و این مهم از طریق مطالعه انجام می‌ شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: ما فقط از طریق مطالعه می‌توانیم مردم را آگاه کنیم.

وی بیان داشت: از طریق تریبون‌ها در ایام ماه مبارک شعبان و رمضان، تبلیغات شهری و روستایی و با کمک هم این مهم باید اتفاق بیافتد‌.