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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

علوی:

سند نهضت مطالعه مفید در گلستان تدوین شد

سند نهضت مطالعه مفید در گلستان تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی از تدوین و تبیین سند نهضت مطالعه مفید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته مطالعه مفید افزود: این کمیته هدفش ارتقای سرانه مطالعه مفید در است.

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: افزایش دانش، توسعه یافتن علم و آگاهی از ضروریات است و هر چه مردم با مطالعه آشناتر باشند توسعه حاصل خواهد شد.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ سازی را عمومی ‌کرد و این مهم از طریق مطالعه انجام می‌ شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: ما فقط از طریق مطالعه می‌توانیم مردم را آگاه کنیم.

وی بیان داشت: از طریق تریبون‌ها در ایام ماه مبارک شعبان و رمضان، تبلیغات شهری و روستایی و با کمک هم این مهم باید اتفاق بیافتد‌.
کد مطلب 1357963

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