مرمت بناهای تاریخی- مذهبی اردبیل پنج برابر رشد یافت

به گزارش خبر نگار مهر، یوسف اکبری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای دائمی اردبیل اظهار داشت: در سالجاری برای توسعه فضاهای مذهبی مساجد و مصلی ها شهر اردبیل 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی نیز برای مرمت، نوسازی وساماندهی مساجد تاریخی شهر اردبیل و خانه های قدیمی در محلات مختلف شهر اردبیل و نیز پل ها و حمامها، بیش از 110 میلیارد ریال هزینه شده است .

فرماندار اردبیل ساماندهی و مرمت مساجد تاریخی از جمله مسجد مرحوم میرزا علی اکبر، مسجد جامع، مسجد عالی قاپو و جمعه مسجد را از مهمترین برنامه های توسعه فضاهای مذهبی در اردبیل عنوان کرد.

اکبری همچنین احداث مدرسه صالحیه و موزه های باستان شناسی خطایی و موسسه آموزشی - تحقیقاتی آیت الله مروج ( ره ) از جمله اقدامات موثر در حفظ و مراقبت از ابنیه های تاریخی شهر اردبیل برشمرد.

وی عنوان کرد: این مکانهای نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی دارد و موجب انتقال اندوخته های ارزشمند به جامعه می شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت رسیدگی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی تصریح کرد: این مکانها حافظه فرهنگی یک ملت هستند و باید درحفظ سرمایه های ارزشمند خود و مراقبت از میراث کهن و غنی فرهنگی تلاش کرد.

اکبری از صرف هزینه بیش از 140 میلیارد ریال برای ساماندهی حریم بقعه شیخ صفی الدین خبر داد و افزود: این مجموعه جلوه درخشان از شناسنامه تاریخ ساز اردبیل در عصر صفویه است و برای تکمیل این پروژه عظیم اعتبار بیشتری باید اختصاص یابد.