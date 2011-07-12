به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمد دلپریش با بیان اینکه امسال برای انتشار اوراق مشارکت حدود 10 میلیارد یورو در بخش ارزی و 20 هزار میلیارد ریال در بخش اوراق ریالی برای طرحهای صنعت نفت پیش بینی شده است، گفت: این اوراق مشارکت به استثنای سهمیه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه برای تعیین سهمیه اوراق مشارکت هر یک از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران پروژه های اولویت دار شناسایی شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه امسال سهمیه هر یک از شرکتهای تابع و پروژه های اولویت دار صنعت نفت و گاز ایران نهایی شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه انتشار اوراق مشارکت یکی از راهکارهای تسریع در اجرای طرحهای اولویت دار صنعت نفت به شمار می رود، بیان کرد: پیش بینی می شود امسال با انتشار اوراق مشارکت بخشی از مشکلات تامین منابع مایل طرحهای صنعت نفت مرتفع شود.