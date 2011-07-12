طرح بسیج سازندگی معنوی در فریمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا سرور پیش ازظهر سه شنبه در جمع بسیجیان این استان اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح تقویت معنویت و افزایش بصیرت آحاد جامعه و در کنار آن خدمت رسانی فرهنگی و محرومیت زدائی از در روستاهای کم برخورداراست.

وی با بیان اینکه اکثر شهرستانهای استان به زودی از فعالیت جهادگران روحانی بهره مند خواهند شد، افزود: با توجه به توصیه امام جمعه و استقبال فرماندار شهرستان 13 روستای این شهرستان از محور باغ سالار تا فرهاد گرد تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

حجت الاسلام سرور اذعان کرد: گروه هایی ازبسیج طلاب با مأموریت دراطراف مشهد به رفع مشکلات فرهنگی و مقابله مؤثر با انحرافات فکری، اخلاقی و بزهکاری های اجتماعی با بهره گیری ازروشهای علمی و استفاده ازآموزه های غنی دینی وترویج ارزشهای اسلامی خواهند پرداخت.

وی ابراز کرد: پس از 18 روز تلاش و مجاهدت طلاب بسیجی مدرسه علمیه موسی بن جعفر(ع) در میان جلگه نیشابور، اردوهای سازندگی معنوی این گروه به کار خود پایان داد.