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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

طرح بسیج سازندگی معنوی در فریمان آغاز شد

طرح بسیج سازندگی معنوی در فریمان آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی گفت: طرح بسیج سازندگی معنوی برای سومین سال در کشور در فریمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا سرور پیش ازظهر سه شنبه در جمع بسیجیان این استان اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح تقویت معنویت و افزایش بصیرت آحاد جامعه و در کنار آن خدمت رسانی فرهنگی و محرومیت زدائی از در روستاهای کم برخورداراست.

وی با بیان اینکه اکثر شهرستانهای استان به زودی از فعالیت جهادگران روحانی بهره مند خواهند شد، افزود: با توجه به توصیه امام جمعه و استقبال فرماندار شهرستان 13 روستای این شهرستان از محور باغ سالار تا فرهاد گرد تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

حجت الاسلام سرور اذعان کرد: گروه هایی ازبسیج طلاب با مأموریت دراطراف مشهد به رفع مشکلات فرهنگی و مقابله مؤثر با انحرافات فکری، اخلاقی و بزهکاری های اجتماعی با بهره گیری ازروشهای علمی و استفاده ازآموزه های غنی دینی  وترویج ارزشهای اسلامی خواهند پرداخت.

وی ابراز کرد: پس از 18 روز تلاش و مجاهدت طلاب بسیجی مدرسه علمیه موسی بن جعفر(ع) در میان جلگه نیشابور، اردوهای سازندگی معنوی این گروه به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1357973

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