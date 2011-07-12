دوازدهمین جشن دنیای تصویر چهارم مرداد ماه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلم مدیر این جشن در نشستی مطبوعاتی صبح امروز 21 تیر ماه درباره برپایی این جشن، گفت: با توجه به یک دور تعطیلی جشن که در سال 88 اتفاق افتاد، مجبور شدیم در جشن گذشته آثار دوساله را بررسی کنیم و در این دوره هم برگزیدگان سال 88 و 89 را معرفی خواهیم کرد تا در جشن سیزدهمین به روال طبیعی برگردیم.

وی درباره تفاوت این جشن با مراسم‌های دیگری مانند جشن خانه سینما و جشنواره فجر، بررسی کلیه آثار پخش شده عنوان کرد و افزود: فرصت برای همه کارها یکسان است تا اگر عنصر برجسته‌ای دارند دیده شوند.

معلم با اشاره به تغییرات این دوره جشن گفت: اسکار هم هر سال قوانینش بازنگری و آسیب شناسی می‌شود و ما نیز با بررسی که داشتیم تصمیم گرفتیم جایزه بهترین تئاتر سال را به این دوره جشن اضافه کنیم و اجراهای تهران را که در یکی دو سال گذشته قوت بیشتری گرفته و افراد مطرح زیادی وارد این حوزه شدند را بررسی کنیم. در سال آینده بخش تلویزیون، تئاتر و موسیقی در جشن تفکیک شده‌ای مراسمش برگزار شود.

معلم دومین تغییر جشن دوازدهم را یکی شدن جایزه بهترین تدوین، طراحی صحنه و لباس، چهره پردازی و صدا عنوان کرد و گفت: در بسیاری از دوره‌ها در بعضی از این حوزه‌ها حتی به پنج کاندید هم نمی‌رسیدیم و افراد هم در این حوزه‌ها تکرار می‌شوند. امسال تصمیم گرفتیم یک جایزه در این حوزه‌ها به کسی که نقش موثرتری در فیلمش داشته است را بدهیم.

مدیر مسئول ماهنامه دنیای تصویرهمچنین از بررسی دو مجموعه ایرانی "قهوه تلخ" مهران مدیری و "قلب یخی" محمد حسین لطیفی، عرضه شده در شبکه نمایش خانگی در بخش تلویزیونی این جشن خبر داد. 116 فیلم که در اکران 88 و 89 روی پرده رفتند در کنار 20 سریال قابل بحث توسط هفت داور جشن متشکل از رضا درستکار، جواد طوسی، هیوا مسیح، بیژن اشتری، امیرحسین رسائل، امیر قادری و خود من بررسی شده که کاندیداها طی روزهای آینده اعلام خواهند شد.

معلم با اشاره به اختلافات موجود در سینما و تاثیر آن بر این دوره جشن دنیای تصویر گفت: ما باید به بلوغی رسیده باشیم و بدانیم که این فضاها برای تشویق سینماگران است و آنرا به مخالفت‌ها تبدیل نکنیم و توجه داشته باشیم که این جشن‌ها محل وحدت اهالی سینما و تلویزیون است. ما ممکن است به بعضی از کاندیداها نقدهایی داشته باشیم اما درست نیست کار خوبشان را نبینیم.

وی با اشاره به بخش تلویزیونی این جشن آنرا تنها محل ارزیابی آثار تلویزیون عنوان کرد و افزود: جشن دنیای تصویر تنها جشنی است که کارها در سطح بزرگ رسانه‌ای و مردمی ارزیابی و انتخاب می‌شود و در بین سریال‌ها آنهایی که مهمترین توفیق را در ارتباط با مخاطب داشته‌اند و بیشترین استفاده را از مدیوم رسانه کرده‌اند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معلم درباره جشن آینده دنیای تصویر نیز گفت: بهترین زمان برپایی این جشن بین جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینماست که امیدوارم جشن سیزدهم را در اوایل اردیبهشت و خرداد برگزار کنیم تا به روال عادی برگردیم.

وی همچنین با توجه به عدم اتمام پخش سریال "مختارنامه" از ارزیابی این مجموعه در جشن سیزدهم خبر داد. مدیر جشن دنیای تصویر با بیان اینکه اهمیت جشن ما، تعلق داشتن به مردم و خصوصی بودن آن است،ادامه داد: جشن ما از هیچ پشتوانه رسمی برخوردار نیست و برآمده از خود مردم است و به عنوان تنها جشنی است که فیلم مراسم بعد از برپایی به فروش می‌رسد که این هم از هویت‌های جشن و برکات نام حافظ است.

وی تاکید کرد: بسیاری مانند فریبرز عرب نیا و هدیه تهرانی اولین جایزه‌شان را از جشن دنیای تصویر گرفتند و یا افراد دیگر مانند ساموئل خاچکیان و مهدی فتحی تنها جایزه دوران فعالیتشان را از ما گرفتند.

معلم در بخش دیگری از سخنانش به انتخاب برترین‌های دهه 80 سینمای ایران اشاره کرد و گفت:‌ ما در پایان دهه 70 نیز در دو جشن برگزیدگان دو دهه را به انتخاب مردم معرفی کردیم. در جشن چهارم بیست بازیگر و برگزیده و در جشن پنجم 10 فیلم و فیلمساز دهه را انتخاب کردیم که این انتخاب‌ها را از طریق خوانندگان مجله صورت گرفت و امسال قصد داریم از طریق ایمیل و پیام تلفنی 10 فیلم برتر، 5 بازیگر زن و 5 بازیگر مرد برگزیده دهه 80 را انتخاب کرده و طی مراسم مجزایی که در اواخر سال برگزار خواهد شد آنها را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: بازیگرانی مدنظر هستند که در طول دهه حداقل سه اثر قابل تامل داشته باشند و کارگردان‌هایی که بیشترین اسم از فیلم هایشان آورده شود به عنوان بهترین فیلمساز معرفی می‌شوند که این نظرسنجی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و تا کنون نیز با وجود زمان کمی که از اعلام آن می‌گذرد استقبال خوبی صورت گرفته است. امیدواریم جشن معرفی برترین‌های دهه 80 در حافظیه شیراز برگزار شود و در صورت برپایی این مراسم تندیس حافظ ساخته شده از طلا را به موزه حافظ اهدا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جایزه جشن دنیای تصویر به عنوان حافظ اهدا می‌شود، طبیعتا باید برپایی این جشن از سوی شیرازی‌ها مورد استقبال قرار گیرد. حافظ برای یک ایرانی یک علامت شناسه است و در واقع شناسه فرهنگ ما به لحاظ هنری حافظ است و محبوب ترین شخصی است که از آن درس گرفته می‌شود و سینمای ما اگر جایگاهی که حافظ در میان مردم دارد را پیدا کند در قله خواهد بود.

دوازدهمین جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر چهار مرداد ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.