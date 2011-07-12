90 درصد شالیکوبی های کشور سنتی کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سکوتی فر بعد از ظهر سه شنبه در همایش شلتوک در گرگان افزود: وزارت جهاد کشاورزی به هر کارخانه شالیکوبی برای تجهیز به این فرآوری بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 12 درصد می پردازد.

وی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله توسعه کشور 49 واحد به فرآوری پاربویلد تجهیز و 300 کارخانه شالیکوبی اصلاح ونوسازی می شوند .



وی عنوان کرد: از سال 84 که طرح نوسازی صنعت شالیکوبی کشور اجرا شده تا کنون250 کارخانه در استان های گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، فارس و لرستان نوسازی شده است.



سکوتی فر بیان داشت: با استفاده از روش پاربویلد (Parboiled) یا نیم جوش از هدررفت 250 هزار تن از دو میلیون و 500هزار تن شلتوک در کشور جلوگیری می شود.

وی گفت: در این فرآوری، شلتوک در سه مرحله جذب رطوبت - پختن – خشک شدن ، بصورت برنج پاربویلد یا نیم جوش در می آید.

این کارشناس بیان داشت: حفظ مواد مغذی دانه برنج، هضم آسانتر، چسبندگی کمتر هنگام پخت از مزایای برنج به شیوه نیم جوش است.

سکوتی فر افزود: در این فرآوری در مرحله پیش پخت مواد معدنی، ویتامین، پروتئین، سبوس و دیگر مواد مغذی برنج در دانه برنج حفظ و تا مرحله آخر این مواد مغذی به ندرت از دانه برنج خارج می شوند.

وی گفت: با استفاده از این فرآوری ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید 4 درصد بیشتر می شود و به 68 درصد می رسد.

سکوتی فر افزود: با ضریب تبدیل 68 درصد در کشور به حدود یک میلیون و 600 هزار تن برنج سفید می رسیم.