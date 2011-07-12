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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

سکوتی فر:

90 درصد شالیکوبی های کشور سنتی کار می کنند

90 درصد شالیکوبی های کشور سنتی کار می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد دفتر حمایت از امور صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کشور سه هزار و 700 کارخانه شالیکوبی فعال است که 90 درصد آنها به صورت سنتی کار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سکوتی فر بعد از ظهر سه شنبه در همایش شلتوک در گرگان افزود: وزارت جهاد کشاورزی به هر کارخانه شالیکوبی برای تجهیز به این فرآوری بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 12 درصد می پردازد.

وی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله توسعه کشور 49 واحد به فرآوری  پاربویلد تجهیز و 300 کارخانه شالیکوبی اصلاح ونوسازی  می شوند .

وی عنوان کرد: از سال 84  که طرح نوسازی صنعت شالیکوبی کشور اجرا  شده تا کنون250 کارخانه در استان های گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، فارس و لرستان نوسازی شده است.
 
سکوتی فر بیان داشت: با استفاده از روش پاربویلد (Parboiled) یا نیم جوش از هدررفت 250 هزار تن از دو میلیون و 500هزار تن شلتوک  در کشور جلوگیری می شود.
 
وی گفت: در این فرآوری، شلتوک در  سه مرحله جذب رطوبت - پختن – خشک شدن ، بصورت برنج پاربویلد یا نیم جوش در می آید.
 
این کارشناس بیان داشت: حفظ مواد مغذی دانه برنج، هضم آسانتر، چسبندگی کمتر هنگام پخت از مزایای برنج به شیوه نیم جوش است.
 
سکوتی فر افزود: در این فرآوری در مرحله پیش پخت مواد معدنی، ویتامین، پروتئین، سبوس و دیگر  مواد مغذی برنج در  دانه برنج حفظ و تا مرحله آخر این مواد  مغذی به ندرت از دانه برنج خارج می شوند.
 
وی گفت: با استفاده از این فرآوری ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید 4 درصد بیشتر می شود و به 68 درصد می رسد.
 
سکوتی فر افزود: با ضریب تبدیل 68 درصد در کشور  به حدود یک میلیون و 600 هزار تن برنج سفید می رسیم.
کد مطلب 1357985

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