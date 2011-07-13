همایش "هنوز منتظریم" در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف آشنا کردن افراد با وظایف منتظران و ارتقای سطح دانش و آگاهی نسل جوان با آموزه های مهدویت با حضور حجت الاسلام عراقی از استادان حوزه و دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه دوره آموزشی مهدویت ویژه کودکان نیز همزمان با این همایش برگزار می شود.

این دوره آموزشی از فروردین سالجاری آغاز شده بود و مفاهیم اولیه مهدویت در قالب شعر و نقاشی برای کودکان و نوجوانان ارائه شد.ایستگاه جوانه های موعود شامل اجرای مسابقات نقاشی، شعر، داستان و دانستنی های مهدوی ویژه کودکان 7 تا 10 ساله نیز در کنار این همایش پذیرای کودکان و خردسالان خواهد بود.

کانون فرهنگی و هنری تخصصی مهدویت زنجان تا کنون برنامه های متنوعی برای آشنا ساختن افراد با فرهنگ مهدویت در سطح استان اجرا کرده است که شامل برگزاری مسابقه فرهنگی انتظار موعود در سطح شهرستان انگوران، برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری مهدویت، برگزاری دوره های مقدماتی و تکمیلی حضوری با حضور استادان بنیاد مهدویت قم،تهیه نرم افزار مهدویت و برگزاری دوره های کوتاه مدت مقدماتی و تکمیلی مهدویت قبل از ماه مبارک رمضان امسال بوده است.