گلستان 13 کانون فرهنگی کودک کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی عصر سه شنبه در جلسه کتابخانه های استان با ارائه گزارشی از وضعیت کتاب و کتاب‌خوانی در کانون افزود: این کانون 15 هزار عضو دارد و میانگین ماندگاری اعضا بین یک تا سه سال است.

وی اظهار داشت: برای رشد سرانه مطالعه در شرایط سنی کودک و نوجوان توسعه فضای کتابخانه‌ای در کانون باید در دستور کار قرار گیرد.

سمیعی بیان داشت: کمبود کتاب نیز از دیگر مشکلات موجود در کانون است و توجه به کانون پرورش فکری توجه تربیت فرد فرد کودکان است.

دکتر منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه جلسه پیشنهاداتی از جمله تبیین دقیق مطالعه مفید، طراحی مدل‌های مطالعه مفید در استان، توجه به نهاد خانواده ، اختصاص های مکان‌های خاص جهت معرفی تازه‌های کتاب ارائه کرد.

وی افزود: برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب، نشست با کتاب‌فروشان، انجام کارهای پژوهشی و جلسه تجلیل از رکورد دارهای مطالعه، تجلیل از خادمان کتاب از دیگر موارد است.