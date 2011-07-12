سرمایه گذاری در بخش معدن خراسان رضوی 328 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز واثقی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سه ماه نخست امسال از 25 معدن جدید با 134میلیون تن ذخیره مواد معدنی بهره برداری شده است.

وی بیان کرد: بهره برداری از این معادن با 155 میلیارد ریال سرمایه گذاری ‏بخش خصوصی در استان روی افتاده است.

واثقی عنوان کرد: ماده معدنی معادن فوق شامل سنگ آهن، مس، کرومیت، ‏آنتیموان، سیلیس و سنگهای تزئینی است.

رئیس اداره نظارت بر معادن سازمان صنایع و معادن استان میزان استخراج سالیانه این معادن را 418 هزار و 500 تن

ذکر کرد و افزود: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی،غیر فلزی و فلزی است.

وی افزود: این معادن در شهرستانهای مشهد، ‏نیشابور، سبزوار، کاشمر، چناران، تربت حیدریه، تایباد، خواف، فریمان، بردسکن، تربت جام، مه ولات و کلات ‏توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

رئیس اداره ‏نظارت صنایع و معادن خراسان رضوی تصریح کرد: بهره برداری از این معادن 229نفر را به طور مستقیم مشغول بکار کرده است.‏

واثقی یادآور شد: در طول سه ماهه منتهی به تیرماه امسال، در تعداد معادن 108 درصد، اشتغال ایجاد شده 154 درصد و در سرمایه گذاری نیز ‏رشد 328 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 89 شاهد هستیم.

وی گفت: رشد چمشگیر در بهره برداری ‏معادن، حکایت از فضای مناسب سرمایه گذاری و نیز ‏وجود معادن غنی در استان دارد.