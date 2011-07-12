60 درصد دانشجویان کشور جذب فعالیتهای ورزشی شده اند

محد رضا رضوانی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با راه اندازی رشته های جدید شرایط حضور تمام دانشجویان را در ورزشهای همگانی فراهم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار میلیون نفر از جمعیت ایران را دانشجویان تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: جذب دانشجویان به فعالیتهای ورزشی به دلیل شرایط سنی و فرهنگی به توسعه ورزش بویژه ورزش همگانی در سطح کشور کمک می کند.

معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم فعالیتهای ورزشی را پشتوانه فعالیتهای علمی دانشجویان برشمرد و افزود: برگزاری المپیاد دانشجویان دختر نگاه ویژه به رشد و توسعه ورزشهای همگانی در دانشگاه‌ها است.

وی یادآور شد: دانشجویان به عنوان فرهیختگان آینده نقش بسزایی در اشاعه فرهنگ در جامعه و بین اقشار مردم دارند که ورزش نیز به سهم خود می تواند موجب تسریع و تسهیل این مهم شود.

رضوانی همچنین با اشاره به موفقیتهای کسب شده توسط دانشجویان کشورمان در عرصه های مختلف ورزشی بین المللی ابراز داشت: با برنامه های مدون این موفقیتها در سالهای آینده افزایش می یباد.

وی دانشجویان ورزشکار را افتخار آفرینان و سفیران عزت و شرف جمهوری اسلامی خواند و داشتن روحیه ورزشی برای دانشجویان را عاملی برای موفقیت در عرصه‌های مختلف زندگی برشمرد.

معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم همچنین با اشاره به افزایش بیش از 100 درصدی اعتبارات ورزشی دانشجویان کشور عنوان کرد: از آنجا که این المپیاد برای اولین بار در رشته های محدود برگزار می شود امیدواریم که در المپیادهای بعدی شاهد رشد کمی و کیفی آن باشیم.

گفتنی است نخستین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور در رشته های دوچرخه سواری، دو میدانی، طناب کشی، تیراندازی و دارت در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.