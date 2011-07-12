نیمه افراشته شدن پرچم ایران در سفارت کشورمان در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نشانه ابراز همدردی با ملت و دولت فدراسیون روسیه و خانواده های قربانیان حادثه کشتی"بولگاریا" که منجر به غرق شدن جمعی از شهروندان این کشور در رودخانه ولگا شد امروز سفارت جمهوری اسلامی ایران پرچم سفارت و رزیدانس سفیر ایران در فدراسیون روسیه را به حالت نیمه بر افراشته در آورد.





