به گزارش خبرگزاری مهر، به نشانه ابراز همدردی با ملت و دولت فدراسیون روسیه و خانواده های قربانیان حادثه کشتی"بولگاریا" که منجر به غرق شدن جمعی از شهروندان این کشور در رودخانه ولگا شد امروز سفارت جمهوری اسلامی ایران پرچم سفارت و رزیدانس سفیر ایران در فدراسیون روسیه را به حالت نیمه بر افراشته در آورد.
برای ابراز همدری صورت گرفت؛
نیمه افراشته شدن پرچم ایران در سفارت کشورمان در روسیه
پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در مسکو به نشانه همدردی با دولت و ملت روسیه که تعدادی از هموطنان خود را بر اثر سانحه دریایی از دست داده اند به حالت نیمه افراشته در آمد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نشانه ابراز همدردی با ملت و دولت فدراسیون روسیه و خانواده های قربانیان حادثه کشتی"بولگاریا" که منجر به غرق شدن جمعی از شهروندان این کشور در رودخانه ولگا شد امروز سفارت جمهوری اسلامی ایران پرچم سفارت و رزیدانس سفیر ایران در فدراسیون روسیه را به حالت نیمه بر افراشته در آورد.
کد مطلب 1358005
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