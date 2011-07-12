400 مزرعه شیلات در لرستان فعالیت دارد

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تعداد مزارع شیلات در استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 400 مزرعه شیلات در استان لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به میزان تولیدات این مزارع شیلات در استان لرستان عنوان کرد: این مزارع شیلات بیش از 14 هزار و 730 تن ماهی گرمابی، زینتی و سردآبی را تولید می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان داشت: از این میزان تولید مزارع شیلات در استان حدود 10 هزار و 46 تن مربوط به تولیدات ماهی های گرمابی است.

طاهری مقدم با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود 102 میلیون قطعه بچه ماهی در استان لرستان تولید و تکثیر می شود، ادامه داد: استان لرستان در حال حاضر در این زمینه دارای رتبه اول در کشور است.