۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

طاهری خبر داد:

400 مزرعه شیلات در لرستان فعالیت دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: در حال حاضر حدود 400 مزرعه شیلات در این استان در حال فعالیت هستند.

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تعداد مزارع شیلات در استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 400 مزرعه شیلات در استان لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به میزان تولیدات این مزارع شیلات در استان لرستان عنوان کرد: این مزارع شیلات بیش از 14 هزار و 730 تن ماهی گرمابی، زینتی و سردآبی را تولید می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان داشت: از این میزان تولید مزارع شیلات در استان حدود 10 هزار و 46 تن مربوط به تولیدات ماهی های گرمابی است.

طاهری مقدم با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود 102 میلیون قطعه بچه ماهی در استان لرستان تولید و تکثیر می شود، ادامه داد: استان لرستان در حال حاضر در این زمینه دارای رتبه اول در کشور است.

