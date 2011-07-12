میزان تصادفات در گلستان 37 درصد کاهش یافت

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی میزان تصادفات رانندگی طی این مدت در استان 37 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: با اجرای این قانون همچنین رفتار حدود 40 درصد رانندگان بهبود یافته است.
سرهنگ حسنی ادامه داد: در اجرای این طرح سه هزار راننده توسط دوربین کنترل ترافیک جریمه شدند که جرایم آنان از طریق پست به آخرین آدرس درج شده ارسال شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان همچنین گفت: با اجرای این طرح تاکنون دو هزار راننده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف نمره منفی گرفتند.
وی اظهار داشت: اگر در سوابق این رانندگان تا 6 ماه دیگر تخلفی ثبت نشود نمرات منفی آنان حذف خواهد شد.
گفتنی است، قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در استان گلستان نیز اجرایی شده است.
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