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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

سرهنگ حسنی:

میزان تصادفات در گلستان 37 درصد کاهش یافت

میزان تصادفات در گلستان 37 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: با اجرای قانون جدید اخذ جرایم میزان تصادفات رانندگی در استان 37 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی میزان تصادفات رانندگی طی این مدت در استان 37 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: با اجرای این قانون همچنین رفتار حدود 40 درصد رانندگان بهبود یافته است.

سرهنگ حسنی ادامه داد: در اجرای این طرح  سه هزار راننده توسط دوربین کنترل ترافیک جریمه شدند که جرایم آنان از طریق پست به آخرین آدرس درج شده ارسال شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان همچنین گفت: با اجرای این طرح تاکنون دو هزار راننده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف نمره منفی گرفتند.

وی اظهار داشت: اگر در سوابق این رانندگان تا 6 ماه دیگر تخلفی ثبت نشود نمرات منفی آنان حذف خواهد شد.

گفتنی است، قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در استان گلستان نیز اجرایی شده است.

کد مطلب 1358022

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