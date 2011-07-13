اکران "آقا یوسف" با 20 سینما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز 22 تیر ماه در سینماهای عصرجدید، آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، پردیس ملت، تماشا، راگا، کارون، موزه سینما، مرکزی، حافظ، جی، ماندانا، پایتخت، جوان، سپیده، ایران، فلسطین، بلوار و فرهنگسرای نور روی پرده رفته است.

همچنین به طور همزمان فیلم در شهرهای اصفهان و شیراز اکران می‌شود و هفته‌های آینده به تعداد سالن‌های سینمایی "آقا یوسف" در شهرستان‌ها اضافه خواهد شد. پوستر این فیلم توسط بهزاد خورشیدی طراحی شده و تیزر آن را بهزاد طهماسبی ساخته است.

"آقا یوسف" دومین فیلم سینمایی علی رفیعی است. در این فیلم هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، مریم سعادت، سهیلا رضوی، ستاره اسکندری، لیلا بلوکات، داریوش موفق، رویا میرعلمی، ملیکا پارسا، مینا خسروانی و صابر ابر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد آمده است: آقا یوسف، بازنشسته، از پنج سال پیش پنهان از چشم دخترش در خانه‌های مردم کار می‌کند. حوادثی که در این خانه‌ها، به ویژه در دومین خانه رخ می‌دهد، مستقیماً به او ربط پیدا می‌کند و زندگی او را دگرگون می‌کند...