۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

رحمتی:

پایانه حمل بار در اردبیل ایجاد می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از ایجاد پایانه حمل بار برای ساماندهی وسائط نقلیه سنگین در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با شهردار اردبیل اظهار داشت: چندین سال است که توقف خودروهای باربری و دیگر ماشین آلات سنگین در درون شهر اردبیل به یک معضل تبدیل شده است که این پایانه در کاهش مشکلات موجود موثر خواهد بود.

وی افزود: با بهره برداری از این پایانه، 24 شرکت حمل بار از نقاط گوناگون شهر اردبیل جمع آوری و به این مکان منتقل می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل ابراز داشت: برخی خودروهای سنگین در کوچه ها، خیابان ها و یا اطراف پارکها و شهرکهای تازه تاسیس در اردبیل توقف می کنند که جمع آوری و سامان دهی آنها نیاز به فرهنگ سازی و همکاری دستگاههای ذی ربط دارد.

رحمتی با بیان اینکه اعمال جریمه های پنج هزار تومانی در این زمینه چاره ساز نیست تصریح کرد: باید بعد از فراهم شدن امکانات و زیرساخت های لازم، اقدام به وضع جریمه های سنگین، انتقال خودروهای متخلف به پارکینگ و اعمال مجازات های قاطع از سوی مراجع قضایی نسبت به برخورد با رانندگان کرد.

 وی از وجود سه نقطه به عنوان توقفگاه خودروهای سنگین در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: سندیکای کامیونداران در روبروی ورزشگاه علی دایی و زمین دیگری در اطراف میدان ایثار در جنب شهرک صنعتی از جمله این مکانها هستند.

رحمتی یاد آور شد: با دسته بندی ماشین آلات سنگین به خودروهای راهسازی و باربری باید برای هر یک از آنها توقف گاه های جداگانه ای در نظر گرفته شود.

در این نشست شهردار اردبیل نیز اظهار داشت: توقف انواع خودورها و ماشین آلات سنگین در گذرگاه های درون شهری اردبیل علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی و هوا سبب زشت کردن چهره شهر و ایجاد مشکلات ترافیکی و خطر تصادف های رانندگی می شود.

توقف خودروهای سنگین در داخل شهر اردبیل ممنوع می شود

صدیف بدری عنوان کرد: با فراهم شدن امکانات لازم برای توقف خودروها و ماشین آلات سنگین هرگونه توقف آنها در سطح گذرگاه های شهر اردبیل ممنوع و به واسطه نیروی انتظامی و مراجع قضایی با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاحتی و مسافر پذیر بودن شهر اردبیل بویژه در فصول گرم، مسافران از توقف ها وسائط نقلیه سنگین در خیابان ها و کوچه های شهر ابراز نارضایتی می کنند، که نیاز به توجه ویژه دارد.

شهردار اردبیل یادآور شد: هشت هزار دستگاه کامیون و خودروی سنگین در استان اردبیل  وجود دارد که سه هزار دستگاه آن به اردبیل تعلق دارد و از این تعداد نیز نزدیک به دو هزار دستگاه در سطح شهر تردد و یا توقف می کنند.

