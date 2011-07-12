پایانه حمل بار در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با شهردار اردبیل اظهار داشت: چندین سال است که توقف خودروهای باربری و دیگر ماشین آلات سنگین در درون شهر اردبیل به یک معضل تبدیل شده است که این پایانه در کاهش مشکلات موجود موثر خواهد بود.

وی افزود: با بهره برداری از این پایانه، 24 شرکت حمل بار از نقاط گوناگون شهر اردبیل جمع آوری و به این مکان منتقل می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل ابراز داشت: برخی خودروهای سنگین در کوچه ها، خیابان ها و یا اطراف پارکها و شهرکهای تازه تاسیس در اردبیل توقف می کنند که جمع آوری و سامان دهی آنها نیاز به فرهنگ سازی و همکاری دستگاههای ذی ربط دارد.

رحمتی با بیان اینکه اعمال جریمه های پنج هزار تومانی در این زمینه چاره ساز نیست تصریح کرد: باید بعد از فراهم شدن امکانات و زیرساخت های لازم، اقدام به وضع جریمه های سنگین، انتقال خودروهای متخلف به پارکینگ و اعمال مجازات های قاطع از سوی مراجع قضایی نسبت به برخورد با رانندگان کرد.

وی از وجود سه نقطه به عنوان توقفگاه خودروهای سنگین در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: سندیکای کامیونداران در روبروی ورزشگاه علی دایی و زمین دیگری در اطراف میدان ایثار در جنب شهرک صنعتی از جمله این مکانها هستند.

رحمتی یاد آور شد: با دسته بندی ماشین آلات سنگین به خودروهای راهسازی و باربری باید برای هر یک از آنها توقف گاه های جداگانه ای در نظر گرفته شود.

در این نشست شهردار اردبیل نیز اظهار داشت: توقف انواع خودورها و ماشین آلات سنگین در گذرگاه های درون شهری اردبیل علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی و هوا سبب زشت کردن چهره شهر و ایجاد مشکلات ترافیکی و خطر تصادف های رانندگی می شود.

توقف خودروهای سنگین در داخل شهر اردبیل ممنوع می شود

صدیف بدری عنوان کرد: با فراهم شدن امکانات لازم برای توقف خودروها و ماشین آلات سنگین هرگونه توقف آنها در سطح گذرگاه های شهر اردبیل ممنوع و به واسطه نیروی انتظامی و مراجع قضایی با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاحتی و مسافر پذیر بودن شهر اردبیل بویژه در فصول گرم، مسافران از توقف ها وسائط نقلیه سنگین در خیابان ها و کوچه های شهر ابراز نارضایتی می کنند، که نیاز به توجه ویژه دارد.

شهردار اردبیل یادآور شد: هشت هزار دستگاه کامیون و خودروی سنگین در استان اردبیل وجود دارد که سه هزار دستگاه آن به اردبیل تعلق دارد و از این تعداد نیز نزدیک به دو هزار دستگاه در سطح شهر تردد و یا توقف می کنند.