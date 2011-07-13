آرای ویتگنشتاین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این کتاب بررسی آرای ویتگنشتاین در مورد موضوعات و مسائل متافیزیکی است.

بر این اساس نویسنده آرای ویتگنشتاین در آثار متأخر وی از جمله تراکتاتوس را مورد بررسی قرار داده است. آرای ویتگنشتاین به دو دوره فکری تقسیم می‌شوند.

وی در دوره اول فکری با اثر تراکتاتوس شناخته می‌شود و در دوره دوم با اثر دیگر خود با عنوان پژوهشها.

بر این اساس برخی آرای او در دوره اول فکری با دوره دوم متفاوت هستند. در دوره او فکری و در آثار اولیه ویتگنشتاین می‌توان دیدگاه او درباره خدا، معنای زندگی، واقعیت و ازلی بودن را مورد شناسایی و بررسی قرار داد.

کتاب در 11 فصل سامان یافته و مشتمل بر مقدمه، نتیجه و کتابشناسی است. زبان، روش و شهود، مخالفت ویتگنشتاین با نظریه انواع راسل و زبان و شهودگرایی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

شهودگرایی و مسائل فلسفی، مهمل و دو تفسیر از تراکتاتوس و متافیزیک و شهود سایر موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "شهود در آثار اولیه ویتگنشتاین" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.