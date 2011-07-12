مقامات برلین اشتباهات خود را به گردن دیگران می اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر،"ورنر هویر" در گفتگو با اشپبگل در پاسخ به این پرسش که چرا اتحادیه اروپا در بین مردم آلمان از اعتبار خوبی برخوردار نیست؟ گفت : وقتی بحث درباره مسائل اساسی است مردم عادی هنوز طرفدار اروپا هستند. بر اساس نظرسنجی ها اکثریت شهروندان آلمانی خواهان "یورو" هستند، اما این نکته درست است که اعتبار اتحادیه اروپا در حال حاضر به اندازه ای که باید باشد نیست.

هویر در ادامه درباره دلیل این امر می گوید: طبقه سیاسی تمایل دارد تا از اتحادیه اروپا به عنوان یک "سپر بلا" برای تمام اشتباهات خود بهره ببرد. برای شکستهای اتحادیه سرزنش می شود در حالی که دولت دوست دارد تا ادعا کند موفقیتها به خود آن تعلق دارد که من فکر می کنم این اشتباه است.

این مقام وزارت خارجه آلمان افزود: در مجموع بسیاری از سیاستمداران از اینکه آشکارا خواهان همگرایی بیشتر با اروپا باشند دوری می کنند و از مقاومت سیاسی در این باره بیم دارند.