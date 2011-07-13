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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۲

آغاز اکران عمومی/

"اینجا بدون من" با 11 سینما روی پرده رفت

"اینجا بدون من" با 11 سینما روی پرده رفت

اکران فیلم سینمایی "اینجا بدون من" سومین ساخته بهرام توکلی از امروز 22 تیرماه در 11 سینمای تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش این فیلم از امروز در سینماهای آفریقا، پردیس زندگی، فرهنگ، میلاد، پردیس ملت، آزادی، اریکه ایرانیان، راگا، شاهد و تماشا آغاز شده است. همچنین به طور همزمان فیلم در شهرهای کاشان، اهواز، اصفهان، شیراز، مشهد و ارومیه اکران عمومی می‌شود.

"اینجا بدون من" اقتباسی از نمایشنامه "باغ وحش شیشه‌ای" نوشته تنسی ویلیامز است و قصه خانواده‌ای را روایت می‌کند که پای دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه این خانواده رفع مشکل اوست. پارسا پیروزفر، صابر ابر، فاطمه معتمد‌آریا، نگار جواهریان، احمد ساعتچیان و وحید نفر در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح چهره‌پرداز: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی و دستیار و برنامه‌ریز: علی ملاقلی‌پور، تهیه‌کننده: سعید سعدی.

بهرام توکلی فیلم‌های سینمایی "پابرهنه در بهشت" و "پرسه در مه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1358039

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