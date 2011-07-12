به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی که بعدازظهر امروز سه شنبه برای ثبت قراردادش به هیئت فوتبال استان تهران آمده بود در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه گفت: فردا در نشست خبری که دارم به همه سوالات شما پاسخ خواهم داد.

وی که خبرنگاران را دعوت می‌کرد تا رقم 350 میلیون تومان قراردادش را ببینند گفت: من سقف قرارداد را رعایت کرده ام و اگر باور ندارید می توانید بیایید ببینید!

دروازه بان جدید تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا قبل از ثبت قراردادتان در هیئت فوتبال استان تهران راهی سازمان لیگ برتر شدید و با عزیز محمدی نشست برگزار کردید؟ گفت: فردا پاسخ این پرسش شما را هم می دهم.

رحمتی تاکید کرد: به خاطر اینکه به همه سوالات خبرنگاران پاسخ بدهم و هیچ شک و شبهه ای در مورد قراردادم با استقلال باقی نماند روز چهارشنبه از ساعت 11 تا 17 در خدمت خبرنگاران خواهم بود و به همه سوالات آنها پاسخ خواهم داد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت انجام مصاحبه بعد از ثبت قرارداد یک قانون است، گفت: هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که باید بعد از ثبت قرارداد حرف بزنیم. شرمنده ام و فردا به سوالات شما پاسخ خواهم داد.

رحمتی در پاسخ به اصرار این خبرنگار گفت: حتما از این به بعد برنامه و مصاحبه هایم را با شما هماهنگ می کنم!

قرار است نشست خبری دروازه بان جدید تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه از ساعت 11 صبح در ساختمانی که دفتر کار علی فتح الله زاده در آن قرار دارد برگزار شود.