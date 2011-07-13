به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره می‌خوانیم، انیمیشن راهبردی استراتژیک در امنیت ملی، اخباری داخلی درباره انیمیشن همچون، بزرگداشت پدر انیمیشن، رونمایی از عروسک استاد جواد ذوالفقاری، شکرستان با ضرب المثل جدید، رونمایی از انیمیشن نبرد خلیج فارس، تولید انیمیشن سسه بعدی "کشاورزی" و....

گزارشی از برگزاری جشنواره بین‌المللی آنسی، رونمایی از پوستر فیلم ماپت ها، تئارت مرد عنکبوتی گرفتار شکایت شد، یوگی خرسه 2، عروسک های زشت می آیند، ساخت مجموعه انیمیشن بن 10، نمایش سه بعدی انیمیشن شیر شاه روی پرده، در مراکز استان ها چه می گذرد در گفتگو با مسئولین واحدهای انیمیشن استان های مختلف، نخستین میزگرد پیل بان با اهالی انیمیشن و گفتگو با بیل پلیمپتون کاگردان احمق ها و فرشتگان از دیگر مطالب این شماره است.

در ادامه شماره 108 نشریه "پیل‌بان" آمده است: پرونده‌ای برای انیمیشن "کونگ فو پاندای 2"، بررسی فیلم کمیک استریپی فانوس سبز، درباره نمایش اولین فیلم سه بعدی در ایران، ایده هایی بکر برای انیمیشن سازان، نگاهی به انیمیشن خمیری" کیمیاگر" ساخته مهدی خرمیان، چگونه فیلمنامه انیمیشن بنویسیم؟، عواملی که تولید شما را تقویت می کنند و درباره سامورایی چمپلو.

گفتگو با مدیر استودیو فولماژ درباره انیمیشن میا و میگو، ارزش انیمیشن در درمان های پزشکی، سالی مملو از موفقیت برای انیمیشن فرانسه، جلوه های ویژه در دزدان دریایی کارائیب، معرفی تازه های کتاب، بررسی فیلم کمیک استریپی مردان ایکس، به بهانه انتشار بازی "مارول در برابر کپکام 3، سبک شناسی بازیهای رایانه ای، افسانه های عامیانه منیع فیلمنامه های پویا نمایی و... از مطالب پایانی این شماره است.

شماره 108 "پیل‌بان" 96 صفحه و قیمت آن 2500 تومان است.