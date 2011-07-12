نظام مالیاتی کشور نیازمند تحول اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان اداره مالیات شهرستان بروجرد اظهار داشت: نظام مالیاتی کشور تا به حال چندان موفق نبوده و نیاز به یک تحول اساسی دارد.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی موفق نبوده است، تصریح کرد: باید یک تحول ساختاری در نظام مالیاتی کشور به وجود آید تا در کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی موفق باشیم.

امام جمعه شهرستان بروجرد ادامه داد: مشارکت مردم در تامین هزینه های عمومی کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا دولت بدون مشارکت مردم نمی تواند خدمات ارائه دهد.

حجت الاسلام ترابی افزود: مردم نیز باید در هر کجا که زندگی می کنند حق و حقوق شهروندی خودشان را بپردازند و این در حالیست که بسیاری از کشورها با درآمد مالیاتی اداره می شوند.

امام جمعه شهرستان بروجرد بیان داشت: ما امروز در زمینه اداره کشور وابسته به درآمدهای نفتی هستیم و اگر روزی برسد که این منابع را نداشته باشیم با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

وی تصریح کرد: اتکا به منابعی که از بین رفتنی است عقلانی نیست و باید راهی را برویم که در هیچ مقطع زمانی با مشکل روبرو نشویم.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه یکی از کارهایی که اداره مالیات می تواند انجام بدهد فرهنگسازی در زمینه پرداخت مالیات است، افزود: آنچه مهم است تقویت این فرهنگ است.

امام جمعه شهرستان بروجرد با بیان اینکه برخورد مامور مالیاتی با مودیان بسیار مهم وموثر است، ادامه داد: از سوی دیگر باید در گرفتن مالیات از مردم عدالت رعایت شود و به گونه ای عمل شود که نارضایتی مردم را در پی نداشته باشد.