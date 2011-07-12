وصول مالیات در بروجرد 49 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورامیدی ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره مالیات شهرستان بروجرد با امام جمعه این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 15 هزار و 671 فقره اظهارنامه مالیاتی از مودیان بروجردی دریافت شده است.

وی ادامه داد: دریافت این میزان اظهارنامه مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق 64 درصدی را نشان می دهد.

سرپرست اداره مالیات شهرستان بروجرد یادآور شد: این در حالیست که سال گذشته حدود 24 هزار و 557 فقره اظهار نامه مالیاتی در سطوح مختلف از مودیان بروجردی در یافت کرده ایم.

پورامیدی افزود: همچنین در بخش وصول مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد رشد داشته ایم که با این اوصاف بروجرد در سطح استان جزو استانهای اول در زمینه وصول مالیات است.

وی تصریح کرد: با وجود کمبود نیرو در این اداره کارکنان امور مالیاتی بروجرد تمام تلاش خود را برای پیشبرد کارها به کار می برند.