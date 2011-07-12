واکنش کرزای به ترور برادر ناتنی/ بزرگترین دستاورد طالبان در دهه اخیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حامد کرزای در سخنانی در واکنش به این ترور گفت : احمد والی کرزای شهید شد و این همه زندگی مردم افغانستان است و تمام خانواده ها در افغانستان چنین مصایبی را شاهد بوده اند و ما امیدواریم که رنج مردم افغانستان به پایان برسد و در این کشور صلح و امنیت حاکم شود.

"احمد والی کرزای" برادر ناتنی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز در ولایت قندهار به دست محافظ شخصی خود کشته شد.

به دنبال کشته شدن برادر ناتنی رئیس جمهوری افغانستان، تدابیر امنیتی در شهر قندهار، محل تولد رهبر طالبان تشدید شد، بسیاری معتقدند که مرگ کرزای به دلیل روابط نزدیک با کابل و نفوذ او در مناطق جنوبی می تواند خلاء بزرگی را در قدرت در جنوب افغانستان فراهم آورد.

طالبان مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته و آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود در جنگ 10 ساله افغانستان دانسته اند.

برادر ناتنی که بود

احمد والی که مقیم آمریکا بود، پس از تهاجم سال 2001 آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان از آمریکا به کشورش بازگشت و خیلی زود به یکی از محورهای قدرت در این کشور تبدیل شد. وی سیاستمدار بانفوذی بود و ریاست شورای ولایتی قندهار را بر عهده داشت، اما منتقدانش می گفتند صلاحیت و قدرت او فراتر از رئیس یک شورای ولایتی است.

وی همچنین شخصیتی جنجالی بود و بارها به دست داشتن در فساد مالی و قاچاق مواد مخدر متهم شد. والی کرزای همچنین در گذشته از سه سوء قصد جان سالم به در برده بود.

نیویورک تایمز نیز در گزارشی برادر کرزای را متهم کرده بود که مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده و از این سازمان حقوق دریافت می کند.

واکنشها:

سفارت آمریکا در کابل و ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ناتو در این کشور به شدت ترور برادر ناتنی کرزای را محکوم کردند.

پتریوس گفت : نیروهای خارجی و ناتو هر چه در توان دارند به عمل خواهند آورد تا مسببین این ترور را محاکمه کنند.

رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با حامد کرزای به وی تسلیت گفته و این حمله را وحشیانه توصیف کردند.