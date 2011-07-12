44 درصد دانش آموزان قزوین در رشته کار و دانش تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حبیبی در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کار و دانش کشور که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و استانداردر سالن آمفی تئاتر مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد، اظهارداشت: یکی از محورهای وزارت آموزش و پرورش توجه به توسعه کمی و کیفی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش است که امسال این روند در استان نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی افزود: برگزاری مسابقات علمی انگیزه هنرجویان را دو چندان می کند و با کیفیت مطلوب این دوره از رقابتها امیدوار شده ایم تا با برنامه ریزیهای بهتری برای تعالی این رشته ها تلاش کنیم.

حبیبی یادآورشد: در حال حاضر 44 درصد دانش آموزان استان قزوین در رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش تحصیل می کنند که در این زمینه رتبه اول کشور را داریم و در کنکور آموزشکده ها نیز رتبه دوم به قزوین اختصاص دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: تلاش می کنیم تا میزان تحصیل در رشته های کار و دانش در استان به بیش از 50 درصد افزایش یابد.

حبیبی گفت: استان قزوین با توجه صنعتی بودن پیشتاز رشته های فنی و حرفه ای است و با تامین اعتبار لازم و تجهیز هنرستانها امیدواریم با تکمیل مراکز کاردانش و هنرستانها زمینه تحصیل علاقمندان بیشتری در این رشته ها فراهم شود.