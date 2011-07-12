مراسم احیای نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این سنت حسنه باید در جامعه گسترش یابد، اظهار کرد: باید با برگزاری مراسم‌های پر محتوا جایگاه و شخصیت عظیم امام زمان(عج) را به جامعه معرفی کنیم.

روحانی نژاد با تشریح برنامه‌های شب میلاد امام زمان(عج) ‌افزود: این مراسم با تلاوت قرآن و مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و سخنرانی حجت‌الاسلام ماندگاری و قرائت مناجات شعبانیه توسط سعید حدادیان از دیگر برنامه‌های احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی است.

به گفته وی، این مراسم نیمه شب 26 تیرماه جاری همزمان با شب میلاد حضرت ولی‌عصر(عج) تا اذان صبح روز نیمه شعبان در صحن جامع رضوی برگزار می‌شود.